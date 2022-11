Galaxy Quest: Tim Allen torna a parlare del sequel

Da molto tempo sentiamo parlare di un possibile sequel di Galaxy Quest, cult interpretato da Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman e Sam Rockwell arrivato nelle sale nel 1999.

L’ultimo aggiornamento sulla questione arriva direttamente dal protagonista del film originale, ovvero Tim Allen.

Intervistato da ComicBook.com l’attore ha rivelato che se ne sta ancora discutendo:

Ne abbiamo letteralmente parlato ieri, un gruppo di noi, e nessuno sa perché non sia stato ancora realizzato. C’era una sceneggiatura, poi il nostro amico Alan Rickman è venuto a mancare, quindi lo script che coinvolgeva me e lui nella storia è scomparsa. La storia in sé era così intelligente e divertente. Adoro la crew e amo tutto di Galaxy Quest.