Una spettatrice di Player Kings ha raccontato del momento in cui Ian McKellen le è praticamente caduto addosso causandole “uno shock”.

L’attore 85 enne stava interpretando John Falstaff in una produzione di Enrico IV come parte di uno spettacolo intitolato Player Kings a West End di Londra. Durante una scena di combattimento che coinvolgeva il Principe del Galles e Henry Percuy, l’attore aveva perso l’equilibrio ed era caduto dal palco, proprio sulla prima fila degli spettatori.

Johanna Dart ha raccontato l’accaduto durante un’intervista con BBC: “Gandalf il grigio che ti finisce addosso è una cosa che non ti aspetti“.

Dart ha spiegato che l’attore è inciampato su quello che sembrava un oggetto di scena, perdendo l’equilibrio e sbattendo proprio contro il suo ginocchio “molto forte“. Ha poi aggiunto che l’attore ha iniziato a urlare per il dolore, chiedendo aiuto e che lei è finita in stato di shock. Temeva infatti che “qualcosa di orribile” sarebbe accaduto e il timore non si è fermato fin quando non ha saputo dai notiziari che McKellen era in condizioni stabili.

Per gli ultimi tre spettacoli nel West End, intanto, McKellen, che si sta dedicando a fisioterapia e riposo, è stato sostituito da David Semark nei panni di Sir John Falstaff, mentre sarà presente per il tour inglese della piece il 3 luglio a Bristol, per poi passare a Birmingham, Norwich e Newcastle.

