Garfield – Una missione gustosa è nei cinema dal primo maggio. A prestare la voce al celebre gatto divoratore di lasagne, in lingua originale, è Chris Pratt.

Parlando con ScreenRant l’attore ha scoperto che il creatore di Garfield, Jim Davis, si è detto soddisfatto al 100% di come ha saputo dare voce al personaggio.

Devo assorbire questa notizia per un attimo. Jim Davis ha dato il suo consenso? È la prima volta che sento questa cosa. È fantastico. Mi fa sentire davvero orgoglioso. È incredibile pensare che lui sappia anche chi sono io. Sai cosa intendo? È Jim Davis! Ricordo di aver visto il suo nome in fondo a ogni vignetta di ogni striscia a fumetti di Garfield da quando ero bambino. È fantastico. Mark Dindal, il nostro regista, era davvero determinato a sentire la mia voce uscire dalla bocca di Garfield prima ancora di parlarmi.

Continua:

Lui sapeva chi voleva che questo personaggio fosse. Sapeva come voleva che suonasse. E in questo senso, sarebbe stata una nota che avrebbe potuto dare a un altro attore. Dire, “Suona proprio come Chris Pratt.” Oppure puoi semplicemente dirmi, “Chris, presentati. Condividi te stesso, condividi il tuo cuore, condividi la tua voce e condividi il tuo spirito con questo personaggio.” Ed è quello che ho fatto. In questo senso, ha davvero alleviato la pressione. Non sentivo di dover ricreare ciò che era stato fatto in precedenza. Dovevo solo essere presente e esserci. E ne sono grato.