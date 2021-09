LEGGI ANCHE – George Clooney ironizza sul suo Batman e su Brad Pitt nel nuovo video per Omaze

Secondo quanto rivelato dall’ Hollywood Reporter gli amici e colleghireciteranno nuovamente assieme in un nuovo progetto thriller che verrà diretto da(Spider-Man: No Way Home).

Non sono stati diramati dettagli particolarmente rilevanti sul progetto anche se sappiamo che dovrebbe seguire le vicende di due solitari faccendieri che vengono assegnati allo stesso lavoro.

Watts scriverà, dirigerà e produrrà questo lungometraggio. Clooney e Pitt saranno coinvolti anche nella produzione attraverso la Smokehouse Pictures e la Plan B Entertainment.

Tra le moltissime major in competizione per aggiudicarsi i diritti del progetto, secondo l’Hollywood Reporter, ci sarebbero la Sony, la Lionsgate, Apple, Netflix ma anche la Warner Bros, Amazon, Annapurna, la MGM e la Universal.

Tra i progetti diretti da Jon Watts ricordiamo i nuovi film di Spider-Man (Homecoming, Far from home, No Way Home) ma anche Cop Car e Clown. Prossimamente dovrebbe dirigere per i Marvel Studios anche il nuovo film dei Fantastici Quattro.

Tra gli ultimi progetti di Clooney ricordiamo The Midnight Sky, Money Monster – L’altra faccia del denaro, Ave, Cesare!, Tomorrowland – Il mondo di domani, Monuments Men e Gravity. Recentremente ha laviorato anche dietro la macchina da presa di titoli come The Tender Bar, Suburbicon, The Midnight Sky e di due episodi della miniserie tv Catch-22.

Tra i progetti con Pitt ricordiamo invece Ad Astra, C’era una volta… a Hollywood, Deadpool 2, War Machine, Allied: Un’ombra nascosta, La grande scommessa, By the Sea, Fury, The Counselor – Il procuratore, 12 anni schiavo e World War Z. Prossimamente lo vedremo in progetti come Babylon, Lost City of D e Bullet Train.

