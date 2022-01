è ancora impegnato nella promozione stampa del suo The Tender Bar ( LEGGI LA RECENSIONE ), la pellicola che ha realizzato per Prime Video.

In un’intervista fatta con Entertainment Weekly, George Clooney affronta una tematica che è stata spesso trattata anche dal protagonista di The Tender Bar, Ben Affleck, in queste ultime settimane anche in riferimento al fallimento di The Last Duel: quella delle difficoltà che le pellicole non basate su grandi proprietà intellettuali stanno avendo oggigiorno.

Il regista e attore, che in futuro lavorerà anche a un progetto ad altissimo budget insieme a Apple, spiega che gli stessi cinema sono sempre meno propensi a proiettare delle pellicole come le sue, ma ammette anche che, proprio grazie ai colossi dello streaming, certe opere continuano a essere prodotte e viste.

Devi sempre lottare. Sto facendo anche un film con Brad Pitt che è ad alto budget ed è prodotto dalla Apple. Il segreto è che devi lavorare per garantire anche la possibilità di una release cinematografica. Non c’è nulla di più emozionante del guardare una commedia o un horror in una stanza piena di gente. Sono convinto che buona parte del nostro lavoro consista nell’assicurarsi che l’integrità dell’esperienza del cinema in sala venga protetta. Ma, in tutta onestà, i cinema non fanno i salti di gioia con i film che, da diverso tempo, vado facendo. Spiegano che “Sì, sai, non è più nelle nostre corde”. Per questo gli streamer hanno davvero spalancato le porte a film come questi che riescono ancora a essere fatte.

