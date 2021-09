Come noto, sarà Anya Taylor-Joy la protagonista del nuovo capitolo della saga didi George Miller,, e grazie a quanto pubblicato in un recente articolo di Empire pare che ci sia stato, in un certo qual modo, lo zampino di Edgar Wright e del suo Ultima notte a Soho

George Miller ed Edgar Wright, in una chiacchierata (virtuale) a due focalizzata sui loro reciproci lavori, hanno toccato proprio la questione che è stata portata a galla dal regista australiano:

Sapevo qualcosa di Anya, ma non avevo mai visto nulla di lei fino a che non la vedo in Soho e ricordo di aver pensato “Diamine, è interessante”. Ricordo di aver iniziato a dirti “Sto cercando qualcuno da ingaggiare per Furiosa”, avevo appena terminato la frase prima che tu dicessi “Non cercare oltre, lei è grandiosa, sarà fantastica. È splendido lavorare con lei”. Sei stato davvero enfatico nel parlarne.

È stato quindi grazie al montaggio preliminare di Ultima notte a Soho mostrato da Edgar Wright a George Miller che Anya Taylor-Joy ha ottenuto questo nuovo importante ingaggio. Il regista aggiunge di non essere ancora riuscito a incontrarla di persona a causa della pandemia.

Miller spiega anche come si sia svolto il provino dell’attrice:

Le ho detto “Vorrei che tu facessi questo semplice test, che consiste nel leggere qualcosa nella macchina da presa”. Si trattava di un discorso da Quinto Potere, il celebre passaggio “Sono inca**ato nero”. A prescindere dalla brillantezza della scrittura, è un pezzo che può essere fatto da soli. Non hai bisogno di una spalla. Anya ne ha fatto una versione davvero buona. Poi le ho dato giusto un paio di annotazioni circa le intenzioni e lei ha afferrato tutto benissimo. Penso che l’abbia fatto col suo iPhone. L’ho girato allo studio spiegando perché, secondo me, lei fosse perfetta per la parte. Ho detto che sarei stato molto felice di discuterne ma evidentemente sono stato così persuasivo che non c’è stato bisogno. Lo studio mi ha detto “A posto”.

Cosa ne pensate di questo aneddoto circa l’ingaggio di Anya Taylor-Joy in Furiosa di George Miller? Ditecelo nei commenti!