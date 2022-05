In una recente intervista con Deadline ha parlato di alcuni dei suoi film più sfortunati ammettendo di essere poco incline a parlare di certi progetti prima del tempo.

In passato, infatti, il regista ha spiegato che “porta un po’ sfortuna” parlarne con troppo anticipo:

Sì, per me è così perché è successo diverse volte. Mi hanno fatto fuori da film, come nel caso di Contact, per cui ero veramente entusiasta.

Poi eravamo pronti a girare Justice League, c’erano già foto e materiale in giro, e poi è collassato. Non sto dicendo che abbiano portato sfortuna al film, ma credo sia meglio finire un prima e poi offrirlo al pubblico: permettere loro di ascoltare tutta la storia o niente.