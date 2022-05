Three Thousand Years Of Longing

La settimana scorsa,, il geniale regista australiano padre della saga di, è stato protagonista al Festival di Cannes con il suo nuovo lungometraggio dal titolo Three Thousand Years of Longing. In merito a questo progetto, vi abbiamo già fatto leggere il resoconto delle recensioni internazionali e la nostra recensione

A margine di un’intervista rilasciata a Variety, il regista della saga di Mad Max George Miller ha parlato del rapporto esistente fra distribuzione cinematografica e streaming ammettendo che avrebbe trovato estremamente “dolorosa” l’eventuale decisione della Mgm, la casa produttrice della sua ultima pellicola, di far debuttare Three Thousand Years of Longing su una qualche piattaforma al posto che in sala.

Queste le sue parole sulla questione:

Sarebbe stato molto doloroso sapere che il tuo film sarebbe stato visto per la prima volta in streaming. C’è un livello d’impegno che non possono cambiare. Mgm porterà il film in duemila cinema alla fine di agosto. Non c’è alcun accordo fatto dalla Mgm per lo streaming del film. Allo stato attuale delle cose, è un film per il cinema. Vederlo in quella sala (il Palais a Cannes, ndr.), con quell’impianto audio, le altre persone e sapere che ogni più piccolo sforzo fatto sarà disponibile anche per il pubblico.

Prodotto da Doug Mitchell e Victor Hadida, Three Thousand Years of Longing verrà distribuito negli Stati Uniti dalla già citata MGM.

