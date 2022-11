George re della giungla: Brendan Fraser torna a parlare delle prime sequenze con la CGI

Nel corso di un’intervista con GQ, Brendan Fraser ha parlato di George re della giungla …?, il film per famiglie del 1997 diretto da Sam Weisman.

L’attore ha parlato nello specifico delle difficoltà legate alle riprese di scene che richiedevano effetti visivi, come quelli impiegati per dare vita all’elefante di George:

George re della giungla impiegava tecnologia che per l’epoca era inedita ma che ora diamo per scontata. Ad esempio il cane di George è Shep, che è un elefante. Il giorno di riprese con Ty l’elefante, l’inquadratura era studiata per includere Shep e George, che presentava il suo cane a Ursula dicendo: “Questo è il mio cane“.

Dovevo coccolare l’elefante come si fa con un cane, gli addetti agli effetti visivi erano sul set ad assistere, prestando ad attenzione a ogni singolo movimento. Se avessi alzato troppo il braccio finendo, ad esempio, per coprire gli occhi dell’elefante, non avrebbero potuto animarlo come previsto. Se l’avessi messo troppo in basso, invece, sarebbe costato altri 100.000 dollari.

È veramente stupefacente, ripensando a quei momenti e a quelli ancora prima, quanta strada abbiamo fatto con la CGI.