Secondo quanto riportato da Deadline sarà il protagonista dell’heist movie, progetto basato su una sceneggiatura di(Nobody, John Wick).

Just Watch Me è tratto dal primo di una serie di romanzi scritti da Jeff Lindsay (creatore di Dexter) che segue la storia di Riley Wolfe, un ladro esperto nei travestimenti che prende di mira lo o,1% dei più ricchi del globo. Il simpatico malfattore si alle con il mastro falsario chiamato Monique e un’altra squadra di esperti ladri che farà la storia.

Warren Goz ed Eric Gold della Sculptor Media produrranno il film insieme a Scott Steindorff e a Dylan Russell della Stone Village Films.

Recentemente abbiamo visto l’attore in titoli come Nella tana dei lupi, Greenland, Gods of Egypt, Quando un padre, Geostorm, Hunter Killer – Caccia negli abissi, The Vanishing – Il mistero del faro, Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen e in Copshop – Scontro a fuoco.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Gerard Butler? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!