Ghost of Tsushima, Andrew Koji vuole la parte di Jin Sakai

Andrew Koji, attore anglo giapponese visto in Snake eyes e prossimamente nei cinema italiani con Bullet Train (LEGGI LA RECENSIONE) vuole interpretare la parte di Jin Sakai nell’adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima il celebre titolo per PlayStation

Nel corso delle attività stampa di Bullet Train, Andrew Koji ha rivelato di volersi mettere letteralmente “all’inseguimento” della parte in Ghost of Tsushima:

Andrò all’inseguimento di Ghost of Tsushima, ecco cosa farò. Penso che potrei interpretare un valido Jin Sakai. Potrei dargli la mia impronta. Ho finito il videogioco due volte. Stavo pensando a questo film perché è da un po’ che si parla dell’adattamento, tutta la squadra ne parlava. Il gioco dovrebbe essere lasciato da parte perché è incredibilmente valido e penso che il film dovrebbe essere qualcosa di differente. È questo il principale problema coi film tratti dai videogiochi.

Attualmente, l’adattamento di Ghost of Tsushima, il videogame d’avventura dinamica sviluppato da Sucker Punch Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, vede collegato, dietro alla macchina da presa, Chad Stahelski, regista di John Wick. Il protagonista non è ancora stato scelto anc he se tempo fa Daisuke Tsuji, attore che dà voce e volto a Jin Sakai, ha specificato di essere sostanzialmente pronto a tutto per riprendere il ruolo anche nel film accettando anche di mostrare le nudità del suo “lato b”.

FONTE: Entertainment Weekly