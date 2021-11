Già il nostro Gabriele Niola, nella recensione di, ha avuto modo di sottolineare come il film di Jason Reitman sia sì un sequel delle storiche pellicole di sua padre Ivan, ma anche un vero e proprio omaggio alle pellicole di Steven Spielberg e a quelle prodotte dalla Amblin in genere.

Un’opinione che sembra essere condivisa pure da Kevin Smith che, nel corso del suo podcast Fatman Beyond (eccolo su YouTube) lo ha sostanzialmente definito come un sequel de I Goonies.

Ecco le sue parole:

Sai, per anni hanno cercato di fare un nuovo film dei Goonies. Per lo meno nel mondo in cui esisto io e quando vado a parlare di nuovi progetti c’è sempre qualcuno che cerca di capire come fare un Goonies aggiornato ai tempi. Penso che per molti sia stato Stranger Things ad adempiere a questa missione. Ma per me Stranger Things è profondamente diverso da quel film. C’è riuscito Jason Reitman con Ghostbusters: Legacy. Non solo è un film degli Acchiappafantasmi, che è venuto fuori anche molto bene, ma è pure un fo**uto film dei Goonies. È un film su dei ragazzini che hanno un’incredibile avventura.