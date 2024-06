Giancarlo Esposito, in questi giorni impegnato sul set di Captain America 4, ha annunciato la pubblicazione della sua autobiografia.

L’attore – noto tra gli altri ruoli per quello di Gus Fring in Breaking Bad – ha infatti indetto un’asta (come riporta Variety) per la pubblicazione della sua raccolta di memorie, che è stata dalla The Crown Publishing Group insieme a Sugar23.

Qui di seguito la descrizione ufficiale:

Questa autobiografia esplorerà la crescita e l’istruzione di Giancarlo come secondogenito di una cantante afroamericana di opera (Elizabeth Foster) e di un macchinista teatrale italiano (Giovanni Esposito).

Nato in Europa alla fine degli anni ’50 e da sempre identificato come italiano, Giancarlo non ha ricordi di avere sperimentato del razzismo fino a quando non si è trasferito negli Stati Uniti – la sua complessa relazione con gli USA è continuata per gli anni seguenti, in un monolocale a Elmsford, New York. In un bizzarro e tragico capovolgimento di eventi, Giancarlo si è ritrovato a essere l’unica fonte di guadagno per la famiglia all’età di otto anni, quando è stato scelto per recitare in un musical di Broadway.

Dopo decenni di premi sia sul grande che piccolo schermo, Giancarlo si è ritrovato sull’orlo della bancarotta, a vivere in una stalla, divorziato e incapace di provvedere al mantenimento della ex moglie e delle quattro figlie. A dispetto di tutto il lavoro e dei riconoscimenti, Hollywood non sapeva bene cosa fare con Giancarlo. Fino a quanto, improvvisamente, è arrivato il ruolo che gli ha cambiato la vita… Breaking Bad.