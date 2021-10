Dopo il licenziamento daper i suoi tweet controversi,è tornata sul set di un film.

Sono infatti cominciate le riprese di Terror On The Prairie, come riporta di Deadline, il nuovo film di Michael Polish (Northfork, Force Of Nature) che debutterà su DailyWire.com la prossima primavera.

La storia è quella di una famiglia che deve fare i conti con una banda di fuorilegge che semina terrore nella loro fattoria appena costruita in Montana. Carano sarà la protagonista e figurerà anche come produttrice.

Accanto a lei, nel cast, Nick Searcy (Justified), la star dell’MMA Donald ‘Cowboy’ Cerrone, Tyler Fischer, Heath Freeman (Skateland) e Samaire Armstrong (The O.C.).

A seguire trovate un video dal set con le prime sequenze:

La Voltage Pictures si occuperà delle vendite per la distribuzione internazionale. Nel cast anche Travis Mills (Counting Bullets), Matthias Hues (I Come in Peace), Rhys Becker, Izzy Marshall, Jeremy Gauna e Thomas White Eagle.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!