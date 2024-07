Nel 1996 usciva nelle sale Girl 6 – Sesso in linea di Spike Lee, commedia dell’acclamato regista che fu anche nota per avere, tra gli attori protagonisti, Madonna.

La decisione di scegliere – nel ruolo del gestore di chatline – l’iconica cantante e stella del pop, all’epoca non fu apprezzata e, anzi, fu oggetto di pesanti critiche e polemiche che, a quanto pare, non toccarono minimamente Lee.

Il regista Premio Oscar, infatti, ha parlato dell’argomento in una recente intervista per Vulture e ha difeso la scelta fatta 28 anni fa, dichiarando quanto segue:

Non me ne fregò proprio un ca**o delle polemiche. Lei era perfetta per il ruolo che avevo in mente, volevo lei e lei accettò l’offerta. Punto. È una vera professionista.