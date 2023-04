Stanno per partire le riprese de Il Gladiatore 2, il nuovo film di Ridley Scott ambientato dopo i fatti raccontati nella storica pellicola con Russell Crowe uscita nel 2000.

Grazie a Twitter sono arrivate un po’ di foto che testimoniano il buon andamento dei lavori di pre-produzione per i set fisici della pellicola. Negli scatti qua sotto, catturati in Marocco, potete ammirare l’arena per i gladiatori in fase di costruzione:

Construction for ‘GLADIATOR 2’ has begun in Morocco. pic.twitter.com/YZeCkE9H6M — Paul Mescal Updates (@bestofmescal) April 12, 2023

Ricordiamo che ne Il gladiatore 2, Paul Mescal interpreterà Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen). Nella pellicola originale era interpretato da Spencer Treat Clark e che è anche il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), il figlio di Marco Aurelio che uccise suo padre e conquistò il trono. La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film, in cui Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) salvava il ragazzo e sua madre vendicando anche la propria famiglia, prima di morire.

