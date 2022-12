Glass Onion: Miles Bron è Elon Musk? Rian Johnson risponde alla teoria

Non sono pochi quelli che hanno fatto il paragone diretto tra Miles Bron (Edward Norton) in Glass Onion: Knives Out e il miliardario Elon Musk. Eppure, il regista Rian Johnson non pensava al proprietario di Tesla (e neo proprietario di Twitter) quando ha scritto il bizzarro protagonista del suo whodunit, disponibile da venerdì scorso su Netflix.

Johnson ne ha parlato in un’intervista concessa a Wired, spiegando che in realtà i tecno-miliardari sono un po’ tutti uguali:

Cosa succederà nel prossimo film? Puoi dirci a cosa stai pensando? No. Hai qualche idea da darmi? La rovina di Twitter? Rovina di Twitter. Ma non l’ho appena fatto? [ride] In realtà volevo proprio chiedertelo. In questo film c’è un tecno-miliardario, e proprio quando esce tutti quanti stanno assistendo all’acquisizione confusionaria di Twitter da parte di Elon Musk. È così strano. Molto bizzarro. Spero non ci sia qualche dipartimento segreto di marketing a Netflix che sta finanziando l’acquisizione di Twitter. È come se fosse un piano per far vedere il film a tutti quanti. In realtà ci sono un mucchio di cose in comune tra questa specie di tecno-miliardari a cui mi sono ispirato. Ma ovviamente, esattamente in questo momento storico è così stranamente attuale. Un mio amico mi ha detto: “Amico, sembra che tu l’abbia scritto questo pomeriggio!” E invece è una specie di orribile, orribile coincidenza, sapete?

