Secondo quanto riportato da Deadline affiancherà prossimamente Josh Brolin e Peter Dinklage in, film diretto da Max Barbakow che sarà basato su una sceneggiatura di Macon Blair ed Etan Cohen.

La trama del progetti viene ancora tenuta segreta. Sappiamo però che Andrew Lazar della Mad Chance si occuperà della produzione del lungometraggio insieme a Josh Brolin e Peter Dinklage.

Di recente abbiamo avuto modo di vedere la Close in pellicole come Elegia Americana di Ron Howard ma anche in The Wife – Vivere nell’ombra, Four Good Days, Matrimonio con l’ex, Seven Sisters, La ragazza che sapeva troppo e in Guardiani della galassia di James Gunn.

LEGGI ANCHE – Josh Brolin e Peter Dinklage fratelli nel nuovo film “Brothers” di Macon Blair

Sia Josh Brolin che Peter Dinklage sono attori molto versatili, noti sia per ruoli drammatici che comici, ma sicuramente tutti li ricordiamo per i loro volti più noti: Josh Brolin ha conquistato il panorama Marvel e non solo nei panni di Cable in Deadpool 2 ma soprattutto in quelli di Thanos in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, uno dei cattivi in ambito cinecomic più iconici degli ultimi anni; Peter Dinklage, dal canto suo, lo scorso anno ha detto addio al ruolo che lo ha reso più popolare che mai, il geniale Tyrion Lannister, dopo 8 stagioni del Trono di Spade.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!