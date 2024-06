Sound of Freedom - il canto della libertà

Sound of Freedom – Il canto della libertà si è rivelato un incredibile successo per gli Angel Studios che hanno distribuito il film con un meccanismo particolare (che vi abbiamo descritto qui), incassando 184 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e più di blockbuster come Indiana Jones e il quadrante del destino (174 milioni) e Mission: Impossible – Dead Reckoning (172 milioni).

Dopo il grande traguardo, gli Angel Studios hanno deciso di tenersi stretto il regista Alejandro Monteverde con un contratto di ben dieci anni durante i quali dirigerà tra i cinque e i dieci film.

Il contratto ha anche delle disposizioni interessanti: innanzitutto i film di Monteverde dovranno essere considerati “meritevoli del cinema” dalla Angel Guild, il gruppo che riunisce gli abbonati della compagnia (più di 300.000, secondo lo studio) che saranno chiamati a votare per l’uscita di tutti i progetti futuri, decidendo quindi se meriteranno “amplificazione“.

Monteverde, inoltre, oltre a dirigere i suoi film, sarà anche consulente su altri progetti degli Angel Studios, offrendo suggerimenti durante le fasi di sceneggiatura e post-produzione di altri titoli in sviluppo.

L’accordo prevede inoltre che gli Angel Studios acquistino una casa per Monteverde del valore tra i 4 e i 5 milioni di dollari in un luogo di sua scelta. Ogni anno il regista acquisirà il 10% del valore della sua casa, diventandone il proprietario alla scadenza dell’accordo.

Stando alle dichiarazioni finanziarie, il compenso totale previsto per Monteverde dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di dollari.

