Gli spiriti dell’isola, Martin McDonagh: “Non si fanno più film tristi”

In una recente intervista con il Guardian, Martin McDonagh ha parlato della sua ultima fatica, Gli spiriti dell’isola, che nelle nostre sale arriverà l’anno prossimo.

Il regista ha parlato innanzitutto dei temi della pellicola, che ruotano attorno alla separazione tra amici:

[La separazione] assume i connotati e la tristezza di una relazione amorosa… e credo che tutti noi siamo stati entrambi i fattori di quell’equazione. C’è qualcosa di orribile in entrambe le parti, nel sapere che devi rompere con qualcuno. Non so quale sia la posizione migliore.