In una recente intervista a Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa Goldie Hawn ha tirato sul tavolo una particolare idea: fare un film con tutta la sua famiglia.

L’attrice ha una relazione con Kurt Russell dal 1983 e 3 dei suoi 4 figli fanno gli attori:

Quello che mi piacerebbe fare, in realtà, prima che diventiamo tutti, sai, troppo vecchi, beh sarebbe così bello fare un film insieme. Non è vero? Sarebbe così divertente e così folle e oh mio Dio.

