I Goonies: Jeff Cohen parla del film un una simpatica intervista risalente agli anni ’80

Negli scorsi giorni il profilo Instagram della BBC chiamato BBC Archive ha riesumato uno stralcio di interessante intervista proveniente direttamente dal 1985 in cui vediamo un giovane Jeff Cohen che parla divertito de I Goonies con Terry Wogan.

In tale intervista Wogan chiedeva a Cohen (che nel film, ricordiamo veste i panni di Chunk) chi fossero i Goonies. Ecco la risposta:

Tutti pensano che siano dei mostri ma non lo sono. Sono solo dei ragazzi di Goondocks che quelli di classe superiore chiamano Goonies, prima non ci piaceva ma ora ne andiamo orgogliosi. È come il nostro piccolo club.