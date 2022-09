Il governatore di Tehran preannuncia conseguenze per le “celebrità che hanno alimentato le fiamme” delle proteste in Iran

Mohsen Mansouri, governatore della provincia di Tehran in Iran, ha preannunciato che saranno presi provvedimenti contro tutte le celebrità che hanno mostrato sostegno per le proteste anti-governative in seguito alla morte della 22enne Mahsa Amini.

Le proteste hanno ricevuto un supporto senza procedenti da una serie di figure prominenti nel mondo dello sport, della cultura e dei media in Iran, che mai si erano esposte politicamente.

Mansouri ha dichiarato che le autorità agiranno contro le “celebrità che hanno alimentato le fiamme delle rivolte e che hanno firmato accordi redditizi con radio e televisioni [in Iran] ma che in tempi di rivolta si schierano contro la sicurezza e l’ordine“.

Naturalmente non potremo fare i conti con queste personalità in alcuni casi nell’immediato a causa di problemi pratici, ma lo faremo a tempo debito.

Nel corso del fine settimana appena trascorso, il premio Oscar iraniano Asghar Farhadi è stata una delle voci a schierarsi contro il governo, chiedendo attraverso il suo account Instagram al mondo di unirsi in solidarietà dei manifestanti.