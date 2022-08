Grease torna al cinema negli USA per omaggiare Olivia Newton-John

Per rendere omaggio a Olivia Newton-John, recentemente scomparsa all’età di 73 anni, la catena AMC Theaters ha deciso per questo weekend di proiettare in 135 sale degli Stati Uniti Grease, celebre musical del 1978 in cui l’attrice recita al fianco di John Travolta.

Il costo per ogni spettatore sarà di 5 dollari, con 1 dollaro per ogni biglietto venduto che sarà devoluto al fondo di beneficenza di AMC, AMC Cares, e il ricavato complessivo indirizzato alla ricerca sul cancro al seno. Ricordiamo infatti che l’attrice nel 1992 aveva ricevuto la sua prima diagnosi di cancro, e da allora è diventata un’attivista per la ricerca e la lotta contro questa patologia, arrivando a definirla la sua “missione”.

Queste le parole con cui il marito John Easterling aveva reso pubblica la scomparsa della moglie sui social lo scorso 8 agosto:

Dame Olivia Newton-John è mancata pacificamente nel suo Ranch nella California del Sud questa mattina, circondata da famigliari e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia durante questo momento difficile. Olivia è stata un simbolo di trionfo e speranza per oltre trent’anni, condividendo la sua esperienza con il cancro al seno. La sua ispirazione e la sua esperienza pionieristica con l’erboristeria continua con l’Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicato alla ricerca erboristica e al cancro.

Il ritorno nelle sale di Grease potrebbe essere facilitato dal fatto che in queste settimane negli Stati Uniti non sono previste uscite di rilievo in grado di risollevare il box office, e dunque l’unica via per cercare di sopperire almeno in parte a questa situazione sia riproporre classici molto amati dal pubblico. Questo weekend, le principali novità infatti sono Beast, film d’azione con Idris Elba, e Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo film della famosissima serie, le cui stime d’incasso non sono però molto elevate. Per assistere ad un po’ di movimento serio dovremo dunque aspettare il 23 settembre, data d’arrivo di Don’t Worry Darling, attesa opera seconda di Olivia Wilde con protagonisti Florence Pugh e Harry Styles.

FONTE: THR