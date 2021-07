In Italia il 6 agosto entreranno in vigore le nuove misure per l’emergenza Coronavirus che prevedono l’obbligo di esibire il Green Pass ai maggiori di 12 anni per accedere a varie attività al chiuso inclusi i cinema. In Francia il 12 luglio sono state annunciate misure simili: da mercoledì 21 luglio per accedere a tutti i luoghi della cultura è necessario esibire l’EU Digital Covid Certificate, e dal 1 agosto sarà necessario farlo anche per accedere a bar, negozi, ristoranti, mezzi pubblici e altri luoghi al chiuso. L’obiettivo del governo francese è quello di convincere i cittadini che ancora non lo hanno fatto a vaccinarsi, e nel giro di pochi giorni moltissimi si sono prenotati (4.3 milioni di persone solo in questi dieci giorni).

Ci vorranno però diverse settimane ancora prima che la percentuale di popolazione vaccinata aumenti sensibilmente, e nel frattempo sono arrivati i primi dati sugli incassi di questa settimana, e sono preoccupanti: mercoledì infatti il numero di biglietti staccati è calato del 60% rispetto a martedì.

Spiega Comscore France:

È una situazione drammatica. Martedì Kaamelott – Premier volet, il nuovo episodio del franchise d’avventura di Alexandre Astier, aveva aperto con ben 320,000 biglietti venduti in un solo giorno. Il giorno successivo l’intero box-office francese ha registrato la vendita di soli 280,000 biglietti.

Gli incassi sono calati complessivamente del 70%, e un film come Fast & Furious 9 ha perso il 90%. Il colpo è duro anche per i vari film che avevano approfittato della vetrina di Cannes per fare il loro debutto: parliamo per esempio di Annette o Titane, che hanno perso rispettivamente l’80% e il 30% degli incassi. Benedetta ha perso il 70%.

Secondo il responsabile dell’associazione degli esercenti francese, Marc-Olivier Sebbag, i più colpiti da queste misure saranno i multiplex, anche perché frequentati soprattutto da giovani, che sono la categoria meno vaccinata. Inutile dire che ora i cinema temono che i distributori decidano di rinviare di alcune settimane i loro film in attesa che la popolazione si vaccini. Ovviamente la speranza è che in Italia vi siano cali meno drastici anche perché la percentuale di popolazione vaccinata è superiore, e si è già visto un forte incremento nelle prenotazioni dopo l’annuncio di ieri.

In Italia, lo ricordiamo, per ottenere il Green Pass è necessario aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19, oppure essere risultati negativi a un test (antigenico, molecolare o salivare) effettuato nelle 48 ore precedenti, o ancora essere guariti da almeno sei mesi. Si riceve un sms con il codice authcode da inserire sul sito apposito del governo oppure sulla app Immuni. Sulla app IO compare direttamente.

