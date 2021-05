Sempre in occasione del Funkoween di quest’anno la Funko ha deciso di realizzare due nuove figure della linea POP! provenienti dall’universo di

Le due figure in questione ci mostrano un Gremlin e Gizmo con i classici occhialini 3D con una lente blu e una lente rossa.

Trovate la foto dei due prodotti nella parte superiore della pagina in copertina all’articolo.

Qua sotto trovate la sinossi del primo film diretto da Joe Dante:

Rand Peltzer, un inventore fallito, compra a Chinatown, nella bottega di un vecchio saggio, un regalo di Natale per il figlio Billy. Si tratta di un delizioso animaletto, un “Mogwai”, che non può soffrire assolutamente la luce, l’acqua e non deve mangiare dopo la mezzanotte. Billy però, pur non volendo, trasgredisce queste disposizioni e succede un finimondo: dal grazioso e mite animale nascono dei mostriciattoli orripilanti e malvagi che iniziano a seminare il terrore nella cittadina americana dove vive la famiglia Peltzer. Fanno dispetti di ogni genere e distruggono tutto ciò che trovano, attaccano anche l’uomo: così un biologo, lo sceriffo e il suo aiutante, l’autista di uno spazzaneve e sua moglie, l’acida Mrs. Deagle ne fanno le spese. Sembra che non ci sia più scampo. L’intero paese è in balia dei piccoli mostri che si moltiplicano a vista d’occhio. Per fortuna Billy, aiutato da Kate, la sua ragazza, riesce, con un abile stratagemma e a rischio della propria vita, a sterminarli tutti. Alla fine ricompare a casa Peltzer il vecchio saggio cinese che, con fare burbero, si riprende il piccolo e dolce Mogwai di Billy, affermando severamente che la natura è fondamentalmente buona ma l’uomo, con la sua incoscienza e irresponsabilità, deturpa ogni cosa e scatena il caos e le forze del male.