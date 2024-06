Griffin Dunne, attore e regista di film come Innamorati cronici e Un marito di troppo, ha scritto un’autobiografia sulla sua complicata e pazza famiglia. The Friday Afternoon Club: A Memoir of Family, racconta del padre cattolico-irlandese, della madre di origini messicane, dell’omicidio della sorella nel 1982, del rapporto con la zia Joan Didion e dell’amicizia con Carrie Fisher.

Intervistato da Variety, Dunne racconta il rapporto con l’attrice:

In realtà, quella è stata la parte più divertente da scrivere. Tutte le persone della mia famiglia prendevano vita mentre scrivevo, ma nessuna di loro mi ha fatto ridere a crepapelle mentre digitavo. Quando ho scritto di Carrie, la sua voce era così chiara nella mia testa, e le sue battute. Quella corsa sfrenata alla Mr. Toad (quando Fisher ha insegnato a Dunne a guidare) e il fatto che guidasse sui prati della gente e le nostre risate fragorose e i musical sciocchi che inventavamo quando parlavamo tra noi. Tutti questi ricordi sono tornati in mente con forza.

Continua, ricordando la passione di Carrie Fisher per le cartoline:

La cosa in cui lei eccelleva erano le cartoline. Se andava da qualche parte, in qualsiasi parte del mondo nei suoi viaggi, scriveva una battuta esilarante dopo l’altra e le spediva. A volte entrava semplicemente in un negozio e prendeva delle cartoline di Los Angeles dallo scaffale. Erano come dei messaggi di testo, ma con queste battute che le venivano spontanee e che erano davvero divertenti.

Conclude:

Avevo una busta piena di queste cartoline e di fogli di carta velina con delle scritte. Questo risale a quando eravamo coinquilini: Carrie aveva comprato una macchina da scrivere IBM Selectric. Io stavo nella mia stanza a leggere, lei nella sua stanza a leggere. E all’improvviso sentivo il rumore della macchina da scrivere nel soggiorno. Sapevo che era il momento di giocare. Quando lei tornava nella sua stanza, io andavo e aggiungevo qualcosa alla battuta che aveva scritto. E non ci dicevamo mai una parola. Comunicavamo solo tramite la macchina da scrivere, impersonando questi personaggi ridicoli. Erano conversazioni di associazioni libere tra personaggi che inventavamo sul momento.

Griffin Dunne ha diretto anche Amori & Incantesimi con Sandra Bullock e Nicole Kidman. Da poco è uscita la notizia che verrà realizzato un sequel del film, ma il regista afferma che sarà coinvolto solo come produttore esecutivo e non lo dirigerà.

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate