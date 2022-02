domina la classifica delle persone che hanno guadagnato di più nel mondo dell’intrattenimento nel corso del 2021. È una lista molto variegata: ci sono registi, produttori, musicisti e star, ma in testa a tutti c’è Jackson con ben 580 milioni di dollari.

Il motivo di quest’impennata nei guadagni del regista neozelandese non è il suo lavoro su The Beatles: Get Back, ma la vendita della società di effetti visivi Weta Digital a Unity Software per 1.6 miliardi di dollari. Forbes stima infatti che l’accordo frutterà personalmente a Jackson ben 600 milioni di dollari più altri 375 milioni in azioni.

I primi dieci della classifica sono uomini: solo tre donne fanno parte della top-20. Inoltre, ben tre musicisti sono rientrati nella top-ten dopo aver venduto il loro intero catalogo per centinaia di milioni di dollari. Parliamo di Bob Dylan, Paul Simon e Bruce Springsteen (che è schizzato al secondo posto dopo aver ceduto i diritti delle sue canzoni alla Sony per mezzo miliardo di dollari). Anche i Red Hot Chili Peppers hanno battuto cassa, vendendo il loro catalogo al fondo d’investimenti Hipgnosis, stesso dicasi per i Motley Crue e Irving Azoff.

Ci sono poi Trey Parker e Matt Stone, i creatori di South Park, che con 210 milioni di dollari sono saliti al sesto posto: uno dei motivi principali è l’accordo da 900 milioni di dollari siglato recentemente con Paramount+. Reese Witherspon si piazza al dodicesimo posto con 115 milioni di dollari raccolti come produttrice (ma 20 milioni di dollari sono il compenso per il suo ruolo in The Morning Show) e per la vendita della sua Hello Sunshine.

Musicisti come Kanye West, Jay-Z e l’attore Dwayne Johnson devono poi le loro fortune non solo a musica e film, ma anche ad accordi commerciali milionari.

Forbes sottolinea come le 25 celebrità che hanno guadagnato di più nel 2021 hanno raccolto 4.4 miliardi di dollari (al lordo di tasse e commissioni), il doppio dei 2.2 miliardi di dollari dell’anno precedente, e in gran parte lo hanno fatto vendendo ciò che avevano.

FORBES: LE 25 CELEBRITÀ CHE HANNO GUADAGNATO DI PIÙ NEL 2021