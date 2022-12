Guardiani della Galassia 3 è il film più atteso del 2023 nel sondaggio di Fandango

Come da prassi, con l’approssimarsi di capodanno, Fandango, la nota piattaforma americana per la prevendita di biglietti cinematografici, ha reso noti i risultati del sondaggio relativo alle pellicole più attese del nuovo anno è a quanto pare, per il 2023, il dominatore della classifica è Guardiani della Galassia 3, la pellicola dei Marvel Studios diretta da James Gunn.

A seguire potete scoprire la Top 10 integrale:

Guardiani della Galassia Vol 3 Spider-Man Across the Spider-Verse Ant-Man and the Wasp: Quantumania John Wick: Chapter 4 Indiana Jones e la ruota del destino Aquaman e il Regno Perduto Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One The Hunger Games: The Ballad of the Songbirds and Snakes Creed III Super Mario Bros.: il fim

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3, l’amato gruppo di improbabili Super Eroi sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Dal sondaggio emerge anche che:

– il 99% del campione è eccitato all’idea di vedere più nuovi film debuttare sul grande schermo

– il 97% intende andare al cinema più spesso che nel 2022

– l’82% del campione sostiene che l’esperienza del cinema non può essere ricreata a casa

– il 72% del campione vorrebbe vedere più film in IMAX e in formati premium

Tornando ai risultati del sondaggio, Guardiani della Galassia 3 risulta anche il cinecomic più atteso del 2023:

Guardiani della Galassia 3 Spider-Man Across the Spider-Verse Ant-Man and the Wasp: Quantumania The Marvels Aquaman e il Regno Perduto

Indiana Jones 5 è invece la pellicola di azione / avventura non cinefumettistica per la quale si registra l’aspettativa maggiore:

Indiana Jones e la ruota del destino Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One The Hunger Games: The Ballad of the Songbirds and Snakes Transformers: il risveglio Fast X

Le notti di Salem, l’adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King, è invece l’horror “most wanted”:

Salem’s Lot Insidious: Fear the Dark The Exorcist Scream 6 M3gan

Ecco anche i cinque film per famiglie più attesi:

Spider-Man Across the Spider-Verse Super Mario Bros.: il film La Sirenetta Haunted Mansion (Aug. 11) Pixar’s Elemental (June 16)

E i villain per cui c’è maggiore curiosità:

Melissa McCarthy – Ursula (The Little Mermaid) Bill Skarsgård – Il Marchese (John Wick 4) Jonathan Majors – Kang il Conquistatore (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) Jack Black (voce) – Bowser (Super Mario Bros.) Jason Momoa – Dante (Fast X)

Trovate tutte le informazioni su Guardiani della Galassia 3 nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Fandango via Deadline