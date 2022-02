Durante una chiacchierata con Variety a proposito del finale diha parlato di quanto siano state preziose le sue esperienze DC con la serie con

Il regista ha ammesso di aver fatto tesoro di ciò che ha imparato con i suoi ultimi due progetti in vista di Guardiani della Galassia Vol. 3:

Me la sono spassata tanto quanto il COVID ce l’ha permesso durante la realizzazione di Peacemaker, e così sto cercando di fare lo stesso con [Guardiani della Galassia] Vol. 3.

In tutta sincerità, con i primi due Guardiani ho amato il cast e la troupe, ma sono stati difficilissimi da realizzare. Per lo più si è trattato di difficoltà che mi sono imposto da solo. Dopo Vol. 2 mi sono reso conto di non poter continuare a vivere la mia vita se avessi fatto tutto come Guardiani 2, mi ha distrutto senza vero motivo. Dovevo trovare meglio il mio equilibrio, perciò sto cercando di farlo con Vol. 3.