Guardiani della Galassia Holiday Special, James Gunn su chi avrebbe scelto se Kevin Bacon non avesse accettato di partecipare

E se Kevin Bacon non avesse accettato di apparire in Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special?

Sappiamo che l’attore apparirà nei panni di se stesso nello speciale natalizio dei Guardiani della galassia in uscita nei prossimi giorni su Disney+. Ma se l’eroe di Peter Quill non fosse stato disponibile? Chi sarebbe stato coinvolto nel progetto?

L’Hollywood Reporter ha posto il quesito direttamente al regista James Gunn. Ecco la sua risposta:

Oh, non lo so. Peter Quill era piuttosto giovane quando ha lasciato la Terra, quindi non sono sicuro di quanta consapevolezza avesse al tempo. Quando avevo otto anni sapevo chi erano i Monkees ma non chi poteva effettivamente essere famoso nel 1987 che Peter avrebbe potuto adorare quando si trovava ancora sulla Terra. Forse MC Hammer.

In Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, i Guardiani, che sono in missione per rendere il Natale indimenticabile per Quill, si dirigono sulla Terra alla ricerca del regalo perfetto.

Nel cast troviamo Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel e Bradley Cooper – che tornano a prestare le proprie voci nella versione originale rispettivamente a Groot e a Rocket – Sean Gunn, il gruppo The Old 97’s, oltre a Michael Rooker e Kevin Bacon.