Guy Ritchie sceglie Henry Cavill, Alan Ritchson e Hero Fiennes Tiffin per il suo prossimo film, i dettagli

Deadline riporta in esclusiva il cast del nuovo film scritto e diretto da Guy Ritchie intitolato Ministry of Ungentlemanly Warfare, un thriller di spionaggio ambientato durante la Seconda guerra mondiale.

Accanto a Henry Cavill, già annunciato l’anno scorso, troveremo Eiza González, Alan Ritchson (Fast X, Reacher), Henry Golding (Crazy & Rich, The Gentlemen), Henry Zaga (Beyond The Universe), Alex Pettyfer (Magic Mike, The Butler), Cary Elwes (Operation Fortune: Ruse de Guerre), Hero Fiennes Tiffin (After franchise), Babs Olusanmokun (Dune, “Star Trek: Strange New Worlds”) e Til Schweiger (Bastardi senza gloria, Atomica bionda).

Il film è tratto dall’opera di Damien Lewis intitolata Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops.

Scritto dall’autore di Cacciatori di nazisti. La vera storia degli uomini che hanno inseguito e catturato i più crudeli criminali del Terzo Reich, Ministry of Ungentlemanly Warfare è stato descritto come un misto tra Bastardi senza gloria e Quella sporca dozzina.

Il libro è la cronaca di come il primo ministro Winston Churchill, davanti all’avanzata nazista, decise di creare delle squadre “fantasma” incaricate di condurre operazioni di guerra non convenzionale ingaggiando criminali e banditi.

Alla produzione troviamo Jerry Bruckheimer e Chad Oman con la loro Jerry Bruckheimer Films.

Le riprese partiranno il 13 febbraio in Turchia.