Gwyneth Paltrow, celebre Pepper Potts in Iron Man e Premio Oscar per Shakespeare in Love, ammette di aver rinunciato a molte parti per crescere i suoi figli. L’attrice ha due figli di 19 e 18 anni, Apple e Moses, avuti con l’ex marito Chris Martin.

Durante un’intervista con Today With Hoda & Jenna, afferma Paltrow:

È divertente perché all’epoca non mi sembrava un sacrificio, ma se guardo indietro adesso da un punto di vista culturale, penso: “Wow, se le persone sapessero che non ho fatto questo film o quel film, sarebbero abbastanza sorprese.”

La stessa aveva raccontato a People magazine nel novembre 2023:

Mi sono davvero allontanata dalla recitazione quando è nata Apple. L’ultima volta che sono stata in ogni scena di un film ero incinta di lei. Quando l’ho avuta, tutto è stato ridefinito per me, e ho pensato: “Non sono così tanto sicura di voler fare questo come carriera. Sicuramente non voglio… non andrò via per mesi interi.”

Al momento Paltrow comunque non esclude di poter tornare un giorno sul set.

