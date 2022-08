Hairspray: Nikki Blonsky parla della sua amicizia con John Travolta

Nikki Blonsky è tornata a parlare con Screenrant della sua esperienza sul set di Hairspray, il film musical arrivato al cinema nel 2007.

L’attrice ha parlato nello specifico del suo rapporto con John Travolta, che nel film interpretava sua madre Edna:

Mi chiedono sempre con chi sono rimasta in contatto e la risposta è sempre: “Bisogna restare in contatto con la mamma!”. John [Travolta] è colui che mi ha conquistato il cuore dal minuto che ci siamo incontrati e resterà per sempre una delle persone più speciali della mia vita. Mi scrive sempre, non passa compleanno o una festa senza che ci sentiamo, ed è bellissimo.

Si dice che una volta che arrivi in questo mondo, scopri subito chi sono i veri amici. […] John ha fatto una scelta precisa e ha deciso di essere presente nella mia vita, guidandomi e dandomi consigli.