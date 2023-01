Harry Melling, il volto di Dudley nei film di Harry Potter, è in disaccordo con J.K. Rowling sulle persone trans

In una recente intervista con The Independent, Harry Melling ha risposto a una domanda su J.K. Rowling prendendo le distanze dalle posizioni dell’autrice sull’identità di genere.

Ecco le dichiarazioni dell’interprete di Dudley nei film della saga di Harry Potter:

Posso solo parlare per me, e quello che penso è molto semplice, ovvero che le donne transgender sono donne e che gli uomini transgender sono uomini. Ogni singola persona ha il diritto di scegliere chi essere e di identificarsi come ritiene. Non voglio entrare nel dibattito puntando le dita e dicendo: “Questo è giusto, questo è sbagliato”, perché non credo di essere la persona adatta. Ma sono convinto che tutti abbiano diritto a una scelta.