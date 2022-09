Harry Styles: “Mi piace recitare perché mi sembra di non sapere quello che faccio”

Durante la conferenza stampa di Don’t Worry Darling a Venezia, Harry Styles ha parlato della sua carriera di attore, oltre che quella di cantante.

“Faccio musica da più tempo quindi mi fa stare più a mio agio” ha commentato Styles, “ma quello che mi piace della recitazione è che mi sembra di non avere idea di quello che faccio“.

Ha poi aggiunto:

Fare musica è qualcosa di molto personale. Ci sono aspetti della recitazione per cui devi attingere al tuo vissuto, ma per la maggior parte del tempo devi fingere di essere qualcun altro, ed è la cosa che trovo più interessante.

Vi ricordiamo che Don’t Worry Darling di Olivia Wilde con Harry Styles, Florence Pugh e Chris Pine uscirà il 22 settembre nei cinema italiani. Styles ha debuttato al cinema in Dunkirk di Christopher Nolan, poi in Eternals di Chloe Zhao. Prossimamente sarà in My Policeman, che sarà presentato al TIFF la settimana prossima.

