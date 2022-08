Hayao Miyazaki ha realizzato un corto animato promozionale per il parco dello Studio Ghibli

Manca qualche mese all’apertura del parco a tema dedicato alle opere dello Studio Ghibli.

Nell’attesa il maestro Hayao Miyazaki ha realizzato un piccolo ma interessante teaser animato che annuncia l’apertura del parco, che avverrà il 1° novembre. Lo storico produttore dello studio Toshio Suzuki ha prestato la voce che sentiamo nel video, mentre il noto compositore Joe Hisashi ha composto la melodia.

Potete vedere il video qua sotto:

Il parco a tema dedicato ai mondi dello Studio Ghibli prenderà vita in Giappone il 1° novembre 2022 presso l’Aichi Expo Memorial Park di Nagakute. Il parco, come noto, si dividerà in cinque aree, due delle quali apriranno solamente nel 2023 (qui i dettagli).

FONTE: Studio Ghibli