Hayao Miyazaki: How do you live, il nuovo film del maestro, ha una data di uscita giapponese

Qualche settimana fa abbiamo appreso che la lavorazione di How do you live, il nuovo film del maestro Hayao Miyazaki, era quasi terminata.

Adesso, grazie al profilo Twitter americano dello Studio Ghibli, è stato annunciato che il lungometraggio di Hayao Miyazaki, il cui titolo inglese è ancora provvisorio, ha una data di uscita ufficiale (per il Giappone): il 14 luglio del 2023.

È stato diffuso anche un poster che trovate qua sotto:

Il lungometraggio d’animazione How Do You Live? (Kimi-tachi wa Dou Ikiru ka?) è stato annunciato nel 2017 e si basa su un racconto del 1937 di Yoshino Genzaburo: dopo la morte del padre un giovane ragazzo si trova a dover traslocare dallo zio, affrontando un grande cambiamento spirituale.

Per il momento è ancora presto per una data d’uscita relativa al mercato italiano. Appena verrà annunciata, presumibilmente da Lucky Red, vi aggiorneremo in merito.

Quanto attendete il nuovo progetto di Hayao Miyazaki? Qual è il vostro film d’animazione preferito dello Studio Ghibli? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti!

FONTE: Studio Ghibli su Twitter