Non molto tempo fa Michael Mann ha rivelato che Heat 2 sarà il suo prossimo progetto. Tra le varie voci che si sono rincorse sul film ci sono anche alcune che vorrebbero Austin Butler (Dune: Parte Due) nel cast. Ma è veramente così?

Proprio di recente in un’intervista a Happy Sad Confused, l’attore ha scherzato dicendo di non sapere nulla di un casting, continuando poi a parlare del film di Mann del 1995:

Penso che quel film, quello che ha generato, sia qualcosa che mi ha ispirato molto. Penso che abbia ispirato molti attori, e voglio dire, vedere De Niro e Pacino insieme per la prima volta in quel modo. È anche un film così autentico, così viscerale. Credo che ogni opportunità di lavorare con un maestro come Michael Mann sia un dono per qualsiasi attore che si trovi a lavorare con lui.