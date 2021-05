Abbiamo appreso proprio negli scorsi giorni chesarebbe effettivamente in trattative per vestire i panni del protagonista nel reboot ditargato Lionsgate.

Alla regia della pellicola Chad Stahelski (John Wick), mentre la produzione sarà a cura di Neal H. Moritz, Josh Davis e David Leitch. Amanda Lewis, Patrick Wachsberger e Gregory Widen saranno produttori esecutivi. Il film è stato scritto da Kerry Williamson.

Per l’occasione Boss Logic ha voluto realizzare un suggestivo fan poster del film.

Potete vedere l’artwork qua sotto:

Nel film originale, Christopher Lambert interpretava Connor MacLeod – un guerriero scozzese nato nel sedicesimo secolo che scopre di essere immortale dopo essere “morto” in battaglia ed è tornato in vita. Sean Connery era invece il suo mentore, un egiziano di nome Tak-Ne e poi rinominato Juan Sánchez-Villalobos Ramírez. Juan insegna a Connor che appartiene a una manciata di umani nati immortali che devono scontrarsi l’un l’altro finché non ne rimarrà solo uno – l’unico modo per morire è tramite decapitazione. Nella New York dei giorni nostri, Connor dovrà affrontare Kurgan (Clancy Brown), un immortale che punta a diventare l’uomo più potente della terra decapitando tutti gli altri immortali. Quando uscì al cinema, nel 1986, Highlander fu un flop ma divenne estremamente popolare in home video, tanto da spingere la produzione a realizzare un primo sequel.

Negli ultimi dieci anni si è parlato spesso di un reboot di Highlander: Justin Lin, Juan Carlos Fresnadillo sono stati tra i registi ad averci messo mano, mentre Dave Bautista e Ryan Reynolds sono stati avvicinati per entrare nel cast.

Cosa ne pensate di questa fan art? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Boss Logic/Instagram