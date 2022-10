Henry Thomas scherza su E.T. l’extra-terrestre: “Sto facendo il press-tour dal 1982”

Nei giorni scorsi, Henry Thomas è stato impegnato in una serie d’interviste per promuovere l’edizione 40° anniversario in 4K di E.T. l’extra-terrestre.

Qualche ora fa vi abbiamo fatto leggere le parole dell’attore in merito decisione della Universal di distribuire il film e La cosa di John Carpenter allo stesso tempo temendo che quello di Steven Spielberg non avrebbe avuto abbastanza successo perché la gente sembrava preferire gli alieni cattivi (ECCO TUTTI I DETTAGLI). La storia del cinema ci ha poi dimostrato il contrario: anche se entrambi i film sono -giustamente – riconosciuti come dei capolavori, E.T. ha incassato ad oggi e con tutte le varie riedizioni circa 745 milioni di dollari, mentre La cosa appena una ventina (i dati non sono aggiornati all’inflazione, ndr).

Chiacchierando con Comic Book, Henry Thomas ha invece ironizzato sul fatto di essere ancora impegnato nel press-tour del film cominciato nel 1982, quando aveva appena 11 anni perché le persone amano così tanto quel film che gli fanno costantemente delle domande in merito. Una cosa, questa, che lui giudica confortante:

Scherzo sempre sul fatto che questo è il press-tour più lungo della storia. Sto facendo il press-tour dal 1982, per cui ho sentito grossomodo di tutto. Ed è una cosa che reputo davvero interessante perché anche se questo film è in circolazione da parecchio, le persone sembrano tutte ossessionate dalle stesse cose, che è davvero molto carino. Confortante, direi. Potranno anche essere passati 40 anni, ma le persone vogliono ancora sapere come volavano le bici o come è stato fare quella scena. Non trovo ci siano domande fastidiose alle quali rispondere, davvero, e sono realmente divertito dal fatto che sto ancora parlando di questo film.

