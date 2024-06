Ieri vi abbiamo mostrato le prime immagini di Here, il nuovo film di Robert Zemeckis con protagonisti Tom Hanks e Robin Wright, riunitisi a 30 anni da Forrest Gump. Alla grande rimpatriata ha partecipato anche Eric Roth, tornato a scrivere la sceneggiatura con Zemeckis.

Basato sulla graphic novel di Richard McGuire, Here si svolge nel New England e racconta una vicenda di amore, perdita, speranza, lotta ed eredità con Tom Hanks e Robin Wright, protagonisti di una storia che attraversa più generazioni.

La particolarità di Here è di avere un unico punto di vista fisso, la cinepresa non si muove di un millimetro: a muoversi sono quindi le situazioni e i personaggi in un salotto nel corso di più di un secolo in 104 minuti di pellicola.

“È questa la parte più emozionante” ha raccontato Zemeckis a Vanity Fair. “Cosa passa davanti allo sguardo di questo universo? La trovo una strada interessante per fare una riflessione sulla mortalità e affrontare il tema universale che tutto passa“.

Alludendo a suoi film come Polar Express, Beowulf e A Christmas Carol, il regista ha poi ammesso:

Per qualche emotivo sono sempre stato etichettato come appassionato di effetti visivi, ma la verità è che li ho sempre usati per sorreggere la storia di un personaggio. Ho sempre fatto numerosissimi tentativi perché credo che il nostro lavoro in quanto registi sia di mostrare agli spettatori cose che non vedono nella vita reale.

Zemeckis ha poi lodato l’interpretazione dei due protagonisti:

Il risultato funziona solo perché le interpretazioni sono ottime. Sia Tom che Robin hanno capito subito il compito: “Ok, dobbiamo tornare al passato e mostrare com’eravamo 40-50 anni fa, dobbiamo mostrare l’energia, la postura e alleggerire le nostre voci“.

Il regista ha condiviso la prima idea del progetto con Hanks sul set di Pinocchio:

Eravamo a Londra, a parlare di cinema, e ci siamo detti: “C’è la possibilità di fare qualcosa di completamente unico e mai fatto prima?“. Io ho risposto: “Beh, c’è questa graphic novel che non riesco a togliermi dalla testa. Si intitola Here“. Quella sera Tom è andato a casa, ha comprato il libro su Kindle e il giorno dopo mi ha detto: “Oddio, lo abbiamo trovato!“.

Nonostante tutta l’esperienza alle spalle, i veterani di Forrest Gump sanno che si tratta di una scommessa, ma Zemeckis si è detto felice di aver trovato un’altra montagna da scalare:

È questo che rende la storia carica di speranza. Finché respiri, puoi sempre portare avanti i tuoi sogni.

