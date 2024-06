Vanity Fair ci regala oggi il primo sguardo a Here, il nuovo film di Robert Zemeckis con protagonisti Tom Hanks e Robin Wright, riunitisi a 30 anni da Forrest Gump.

Basato sulla graphic novel di Richard McGuire, Here si svolge nel New England e racconta una vicenda di amore, perdita, speranza, lotta ed eredità con Tom Hanks e Robin Wright, protagonisti di una storia che attraversa più generazioni.

Il film mostra i frutti di una collaborazione tra l’azienda di tecnologia AI Metaphysic e l’agenzia hollywoodiana CAA, che, a partire da Here, ha sviluppato nuovi strumenti e servizi di intelligenza artificiale generativa per il cinema, la televisione e altri settori dell’intrattenimento.

La particolarità di Here è di avere un unico punto di vista fisso, la cinepresa non si muove di un millimetro: a muoversi sono quindi le situazioni e i personaggi in un salotto nel corso di più di un secolo in 104 minuti di pellicola.

“Non è mai stato fatto prima” ha commentato Zemeckis. “Ci sono scene simili nei primi film muti, prima che il montaggio fosse inventato, ma a parte quello, sì, è stata una decisione rischiosa“.

