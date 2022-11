Highlander: il regista ricorda quando, durante le riprese, Clancy Brown ha quasi staccato la testa a Sean Connery

In un’intervista con DenofGeek, Russell Mulcahy, regista del primo Highlander, ha avuto modo di raccontare diversi aneddoti sulla realizzazione del film, in particolare uno che riguarda Sean Connery.

Per il ruolo di Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, il celebre attore aveva un contratto che lo impegnava per soli sette giorni di lavorazione sul set del film, ma il suo tempo trascorso si rivelò comunque movimentato. Mulchany racconta infatti cosa è accaduto durante le riprese della scena di combattimento tra il suo personaggio e il villain principale di Highlander, Kurgan (Clancy Brown):

Ricordo che il primo giorno con lui è stato nel castello in Scozia, dove Kurgan entra e lo attacca. Era il primo giorno di Clancy Brown ed era molto ansioso. Abbiamo provato [la scena in cui] irrompeva dalla porta e poi scendeva e tagliava il tavolo a metà. Ma quando le camere stavano girando, ha fatto irruzione dalla porta e non ha tagliato il tavolo a metà; in pratica ha fatto roteare la sua spada sul candelabro e ha quasi staccato la testa di Sean.

Connery, visibilmente furioso, uscì immediatamente dal set e si tolse il costume prima di convocare una riunione. Mulcahy ricorda che il suo primo pensiero fu “Oh mio Dio, stiamo per perdere Sean Connery”. Fortunatamente, le profonde scuse di Brown, unite al suggerimento di utilizzare la controfigura di Connery, hanno contribuito a risolvere la situazione.

Il regista ha inoltre parlato del remake di Highlander, da tempo in lavorazione, che sarà diretto da Chad Stahelski (qui gli ultimi aggiornamenti). “Non esagerate con la CGI. Gli effetti pratici prevalgono sulla CGI“, il suo consiglio al team del nuovo film. Mulchany appoggerebbe poi la scelta, per il ruolo principale, di Henry Cavill, che al momento rimane in trattative. “Ama il personaggio e credo che farebbe un lavoro straordinario e meraviglioso. Ha la stesso carattere meditabondo che ha Christopher [Lambert, interprete del protagonista nel film originale]“.

FONTE: DenofGeek