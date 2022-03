Il duo di produttori dietrocomposto da Lorenzo Di Bonaventura e Mark Vahradian è al lavoro su un nuovo film dedicato al celebre illusionistaper la Paramount.

Per il momento i dettagli della trama sono sotto chiave, ma fonti di Deadline sostengono che sarà ambientato ai primi del 20° secolo e avrà un tono alla Sherlock Holmes.

La sceneggiatura è in fase di stesura a cura di Neil Widener e Gavin James che tra l’altro stanno lavorando con lo studio al film di Beyblade prodotto da Jerry Bruckheimer.

L’illusionista era già stato interpretato sullo schermo da Tony Curtis, Paul Michael Glaser, Harvey Keitel, Adrien Brody, Michael Weston e Michael Dreyer.

Di Bonaventura e Vahradian sono al momento impegnati nella post-produzione del nuovo film di Transformers (di cui sono produttori con Michael Bay, Tom DeSanto eDon Murphy), e nella lavorazione del prossimo film di Pet Sematary e del film d’azione con Gerard Butler intitolato The Plane.

Il progetto sarà parallelo a quello con Ben Affleck di cui non abbiamo aggiornamenti da diverso tempo e che sarà invece tratto dal libro “Secret Life of Houdini: The Making of America’s First Superhero” scritto da William Kalush e Larry Sloman.