Le riprese di House of Gucci proseguono oggi nella città di Milano, e così ecco arrivare un’infornata di immagini scattate da paparazzi e pazzanti dal centro della metropoli: nelle foto vediamo ancora una volta Adam Driver e Lady Gaga nei panni di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, in abiti decisamente anni ottanta.

Sono disponibili anche alcuni video che mostrano nel dettaglio le scene girate: in uno, in particolare, li vediamo assaggiare del cibo da un chiosco in Piazza del Duomo. La stessa scena è stata fotografata nel dettaglio dal Daily Mail.

Ecco numerose foto:

Can we just take a moment 😍 Lady Gaga & Adam Driver behind the scenes #HouseOfGucci March 11, 2021 📸HQ pic.twitter.com/OwcixapobM — The Adam Driver Files (@AdamDriverFiles) March 11, 2021

They!! Adam Driver & Lady Gaga behind the scenes March 11, 2021. #HouseOfGucci 📸HQ pic.twitter.com/Y7HpX2KwfU — The Adam Driver Files (@AdamDriverFiles) March 11, 2021

📸HQ Adam Driver serving looks as Maurizio Gucci! behind the scenes #HouseofGucci March 11, 2021-Milan pic.twitter.com/z69TFP8mUn — The Adam Driver Files (@AdamDriverFiles) March 11, 2021

Take a bite! Behind the scenes for #HouseofGucci Adam Driver & Lqdy Gaga, Milan March 11, 2021 pic.twitter.com/iqOC3XWFsF — The Adam Driver Files (@AdamDriverFiles) March 11, 2021

Ecco poi dei video di ieri:

Lady Gaga on the set of "House of Gucci" on an Italian TV Channel pic.twitter.com/bPlE8yb1CQ — GAGAFLIX (@Gagaflix) March 10, 2021

VIDEO: Lady Gaga & Adam Driver on the set of "House of Gucci" in Milan, today.pic.twitter.com/ufHLoO8FkY — GAGAIMAGES (@gagaimages) March 10, 2021

Le riprese di House of Gucci, prodotto dalla MGM, si sono tenute a Roma oltre che in Valle D’Aosta, ora sono in corso a Milano, poi toccheranno Firenze e il Lago di Com0.

Nel cast anche Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Adam Driver, Jack Huston e Reeve Carney.

Il regista lavorerà su uno script di Roberto Bentivegna basato sul libro di Sara Gay Forden intitolato The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Scott produrrà il film insieme alla moglie Giannina Scott con la loro Scott Free.

Il 31 gennaio 1997 Patrizia Reggiani veniva arrestata per l’omicidio dell’ex marito, e nel 1998 veniva condannata come mandante. Il processo divenne un caso mediatico, e la Reggiani venne soprannominata “Vedova Nera”. Nel 2000 il tribunale di Milano ridusse la sentenza iniziale da 29 a 26 anni. Quello stesso anno, la donna tentò il suicidio in carcere ma venne salvata. È poi uscita di prigione nel 2017 per buona condotta. La data d’uscita del film su Gucci è fissata al 24 novembre 2021.

