Ho iniziato con un dialetto specifico di Vignola, poi mi sono messa a lavorare su un accento più altolocato che sarebbe stato più adatto a zone come Milano e Firenze. Nel film potete vedere che il mio accento cambia a seconda delle persone con cui parlo.

Tuttavia, molti hanno avuto l’impressione, anche solo guardando i trailer del film di Ridley Scott, che questo particolare e marcato accento fosse più dell’est europa che italiano, cosa che ha ammesso anche l’insegnante di dizione Francesca De Martini interpellata da The Daily Beast:

Mi sento un po’ a disagio a dire una cosa così, ma il suo accento non è propriamente italiano, sembra più russo.

La De Martini inizialmente aveva fatto dei provini per comparire nel film, ma invece è stata ingaggiata per aiutare Salma Hayek a interpretare in maniera realistica Pina Auriemma:

Mi ha sorpreso il fatto che non ci fossero degli esperti di dizione coinvolti nella produzione, perché si tratta di una produzione veramente gigantesca. Non credo di aver visto una troupe più numerosa, forse solo per Mission: Impossible e James Bond. Quindi mi ha sorpreso che mi abbiano chiamato per questa cosa, e mi ha sorpreso il fatto che non vi fosse già un esperto di dizione sul set.

Secondo la De Martini la decisione di non portare un esperto sul set potrebbe dipendere dal fatto che Lady Gaga ha lavorato sul suo accento per sei mesi prima delle riprese, a Los Angeles, e che apparentemente gli altri attori americani non ritenessero necessario un aiuto “sul campo”. Cosa di cui si è invece resa conto la Hayek dopo la prima giornata trascorsa sul set:

Salma ha girato per un giorno, e poi ha chiesto l’aiuto di un esperto di dizione. Penso che abbia capito che l’accento non andava bene, e voleva migliorare. Sul set avevo gli auricolari per aiutare Salma: sentivo quello che dicevano mentre recitavano, per poterla aiutare con il suo accento. Solo che sentivo anche Lady Gaga…

La De Martini spiega che nel trailer si sentono molti accenti diversi: quello di Al Pacino sembra un italiano da italoamericano Neyorkese, mentre Adam Driver non ha alcun accento. L’esperienza sul set è stata comunque molto positiva, a suo dire:

Io e Salma cercavamo anche di improvvisare un po’, perché durante le riprese capitava che lei dovesse improvvisare e quindi era meglio che avesse diverse opzioni per azzeccare l’accento italiano in quei casi.

Vi ricordiamo che House of Gucci uscirà il 16 dicembre nei cinema italiani, con anteprime il 15 dicembre.