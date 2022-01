House of Gucci, l’uscita in streaming

House of Gucci è uno dei due film di Ridley Scott arrivati nei cinema nell’autunno del 2020 (l’altro è The Last Duel, ecco la nostra scheda della pellicola con Matt Damon e Ben Affleck).

Costato circa 75 milioni di dollari ha avuto una performance commerciale differente dal già citato The Last Duel (100 milioni di budget per soli 36 milioni di botteghino worldwide): gli incassi globali hanno toccato quota 127 milioni (fonte: box office mojo), quasi il triplo di quanto raccolto, prima della pandemia, da un altro film di Ridley Scott come Tutti i soldi del mondo.

L’uscita di House of Gucci è stata spalmata nell’arco di svariate settimane nei vari mercati internazionali. In alcuni paesi, come Stati Uniti, Francia e Spagna, House of Gucci è arrivato nei cinema il 24 novembre, mentre in altri, come la Russia o l’Italia, fra l’inizio e la metà di dicembre. In altri, come l’Australia, ha esordito il primo gennaio mentre in Giappone uscirà il 14 gennaio.

Quando sarà possibile vedere House of Gucci in streaming?

In virtù di una strategia distributiva non uniforme e, soprattutto, affidata a diversi partner internazionali, in Italia la pellicola è ad esempio uscita con Eagle, non c’è ancora una data precisa per il nostro mercato. In nostro – relativo – soccorso arriva però Variety che segnala i dettagli sul debutto Digital americano del film con Adam Driver e Lady Gaga. Nel mercato nordamericano, House of Gucci sarà fruibile in Pvod Digital a partire dal primo febbraio, mentre dal 22 febbraio sarà acquistabile anche su supporto fisico. L’edizione in Blu-ray e DVD conterrà anche i seguenti extra: “The Rise of the House of Gucci” che racconterà come ha preso forma la visione del regista relativa al film, “The Lady of the House” che ci porterà nel dietro le quinte della trasformazione di Lady Gaga in Patrizia Reggiani e “Styling House of Gucci” featurette dedicata alla creazione del guardaroba della famiglia Gucci. Attualmente, né la versione italiana di Amazon né quella di Apple TV, forniscono indicazioni relative all’uscita italiana della pellicola in streaming Pvod. Ve le comunicheremo appena possibile.

Su House of Gucci leggi anche: