, il famosissimo DJ americano, ha commentato quanto accaduto agli Oscar 2022, nello specifico il ceffone dato daa Chris Rock, durante il suo show su SiriusXM.

Nel corso del suo show, Howard Stern non si è certo risparmiato nei confronti della star vincitrice del premio Oscar come Miglior Attore arrivando anche a dire che Will Smith ha avuto lo stesso comportamento che avrebbe potuto adottare Donald Trump e che se la stessa battuta fosse stata fatta da una persona fisicamente più “imponente” di Chris Rock l’attore sarebbe molto probabilmente rimasto seduto al suo posto.

La prima cosa che ho detto a mia moglie è stata “Ma che ca**o sta succedendo? È una roba preparata? Cioè voglio dire, dove sta la security?”. Questo è uno show in diretta TV e nessuno ha fatto niente perché si trattava di Will Smith. Ma questo è il comportamento di me*da che potrebbe avere Donald Trump. Will Smith e Donald Trump sono la stessa persona. Ha deciso di prendere questa faccenda letteralmente in mano in un periodo in cui, peraltro, c’è una guerra in corso. Pessimo tempismo amico, datti una ca**o di calmata. Se fosse stato Jason Momoa a fare quella battuta, Will Smith, come una una mammoletta, se ne sarebbe rimasto seduto sulla sua poltroncina. Avrebbe detto “Grazie per aver citato mia moglie Mr Momoa”. Quando non riesci a controllare i tuoi impulsi, vuol dire che non stai bene a livello di salute mentale. Non ha pensato due volte su quello che stava per fare. È pazzesco non riuscire a contenersi a quel modo.