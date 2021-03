In una recente intervista con Marc Maron per il suo WTF podcast ha parlato del suo difficile rapporto con la stampa e con i tabloid che sin dalla sua ascesa hanno sempre messo il naso nella sua vita, talvolta in modo molto invadente.

Dopo il successo ottenuto con Quattro matrimoni e un funerale, la vita dell’attore cambiò radicalmente.

“Non solo ebbero accesso ai messaggi sul cellulare, ma anche alla linea telefonica” ha commentato l’attore. “Per anni e anni hanno ascoltato ciò che dicevo. Rubarono la mia documentazione medica, misero delle cimici sulla mia auto per sapere sempre dove fossi“.

Grant ha ammesso di aver scoperto solamente di recente tutti i dettagli dei mezzi dei tabloid dopo aver iniziato a collaborare con gli stessi investigatori privati che una volta lavoravano per i giornali. “Sono così seccati che gli editori, i direttori e i proprietari di questi giornali l’abbiano sempre passata liscia, mentre loro erano sul campo e sono finiti anche in prigione, che adesso sono venuti dalla nostra parte per spifferare tutto“.

L’attore ha parlato della sua organizzazione Hacked Off per promuovere una stampa libera e moralmente integra. Ha svelato che ogni anno si tengono delle feste a cui partecipano persone e investigatori che in passato si sono introdotti in casa sua:

Adorano partecipare a queste feste e dire: “Hugh, ti presento Nobby. È entrato nel tuo appartamento nel 1999“. E io devo rispondere: “Ciao, Nob. Fa come se fossi a casa tua. Credo tu sappia già dove si trova ogni cosa“.

Tra i prossimi impegni di Grant menzioniamo il nuovo thriller diretto da Guy Ritchie (Aladdin, King Arthur: il potere della spada), progetto noto inizialmente con il titolo Five Eyes, in cui lo vedremo inoltre accanto a Jason Statham. Ritchie dirigerà su uno script di Ivan Atkinson e Marn Davies, che avevano già lavorato per il regista a The Gentlemen e a Wrath of Man.

Ci sarà poi Dungeons & Dragons, il novo adattamento cinematografico firmato da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, in cui interpreterà un antagonista. Accanto a lui troveremo Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith e Regé-Jean Page.

Fonte: THR